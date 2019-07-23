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РИА Новости
Культура

Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из СССР

Вчера, 13:49
7610
© DC EntertainmentОбложка комикса "Супермен: Красный сын"
Обложка комикса Супермен: Красный сын
© DC Entertainment
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Студия Warner Bros. анонсировала выход в 2020 году анимационного фильма "Супермен: Красный сын" по одноименному комиксу, сообщает Superman Homepage.
Графическая повесть Марка Миллара была опубликована еще в 2003 году, позже ее перевели на русский. Согласно сюжету, ракета Супермена приземляется не в Канзасе, а в советском колхозе.
В результате герой "борется за Сталина, социализм и интернациональную экспансию". Серия описывает события с 1953 по 2001 год, небольшой эпизод отнесен в будущее.
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Культура
Популярные комментарии
Супермен из СССР, это дядя Стёпа.)
23 июля, 14:10
CCorddamon
2510000
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