Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из СССР

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Студия Warner Bros. анонсировала выход в 2020 году анимационного фильма "Супермен: Красный сын" по одноименному комиксу, сообщает Superman Homepage.
Графическая повесть Марка Миллара была опубликована еще в 2003 году, позже ее перевели на русский. Согласно сюжету, ракета Супермена приземляется не в Канзасе, а в советском колхозе.
В результате герой "борется за Сталина, социализм и интернациональную экспансию". Серия описывает события с 1953 по 2001 год, небольшой эпизод отнесен в будущее.