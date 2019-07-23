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РИА Новости

Совфед одобрил закон о единой госсистеме обращения с опасными отходами

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, которым создается единая государственная система обращения с высокоопасными отходами.
В документе отмечается, что, по официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов. Сейчас в России нет предприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, позволяющих обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.
Закон создает единую госсистему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности (федеральный оператор), и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами. Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами.
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Предусматривается, что закон не будет запрещать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам накапливать отходы, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть, федеральный оператор не будет монополистом в этой области.
Уточняется, что создание федерального оператора - гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. При этом размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путем государственного тарифного регулирования. С учетом успешного опыта реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с чрезвычайно опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре, предлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности за "Росатомом".
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Также предусматривается создание российского экологического оператора, создаваемого в соответствии с указом президента РФ в целях формирования комплексной системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Правительство РФ наделяется полномочием по установлению единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений.
При этом предусматривается создание государственной информационной системы учета ТКО (ГИС ТКО), оператором которой будет являться Минприроды России. ГИС ТКО будет содержать: сведения об источниках образования ТКО и о местах их накопления; сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО; сведения о договорах, заключенных в сфере обращения с ТКО; сведения о тарифах в сфере обращения с ТКО.
Также была принята законодательная норма, которая освобождает региональных операторов по обращению с коммунальными отходами от налога на добавленную стоимость (НДС) , если региональные или местные власти (при передаче им регионом полномочий) утвердят и введут для таких услуг единый предельный тариф без учета НДС.
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