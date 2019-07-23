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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Франции итоги парламентских выборов на Украине

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже. 27 ноября 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже. 27 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом итоги выборов в Верховную Раду Украины, стороны подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений, сообщил МИД России.
"Состоялся подробный обмен мнениями по итогам парламентских выборов на Украине. Министры подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений (по Донбассу - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает МИД РФ, телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе французской стороны.
Министры также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18%.
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