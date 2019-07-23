На севере Москвы проверяют данные о массовом отравлении котов

Кошка на территории парка в Горячем Ключе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жители московского района Аэропорт заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.