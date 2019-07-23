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РИА Новости

Совфед одобрил закон о выплате стипендий даже при блокировке счетов вуза

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон, предусматривающий выплату стипендий даже при блокировке счетов вуза.
Документ дополняет перечень операций, доступных бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.
Сейчас перечень операций, доступных бюджетным вузам при заблокированном счете, из социально значимых расходов включает только оплату труда, налоговые и страховые выплаты за сотрудников.
Средства на стипендию могут поступать на счета из бюджетов разных уровней, но не выплачиваются до разблокировки счета. В то же время невыплата стипендий свыше трех месяцев уже может стать основанием для уголовного преследования руководства вуза.
Закон должен вступить в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Режиссер Станислав Говорухин
22 июля, 15:12
Студенты ВГИКа будут получать стипендии имени Станислава Говорухина
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