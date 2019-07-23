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РИА Новости

Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о детском лагере

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?" - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что если никто не знал о лагере, то значит местные власти плохо исполняют свои обязанности, а если все-таки знали, то возникает вопрос, кто разрешил работать лагерю.
Медведев заявил, что в лагере грубо нарушались правила безопасности.
"Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут и используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо", - отметил он.
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Глава правительства поручил Минпросвещения, Роспотребнадзору и вице-премьеру Юрию Трутневу разобраться в ситуации и доложить о результатах.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, отметила, что лагерь числился в соответствующем реестре.

Пожар в палаточном лагере

Накануне в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул пожар, 20 из 26 палаток сгорели.
В лагере находилось 189 детей. По последним данным, погибли четыре ребенка.
После трагедии СК задержал главу организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
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Стала известна возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Кроме того, следователи проверят должностных лиц надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере.
Общественная палата возьмет на контроль расследование трагедии. Как заявила РИА Новости председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, следствие должно пройти максимально открыто, , чтобы установить виновных в возникновении пожара и не дать им возможности уйти от заслуженного наказания
Вместе с тем глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.
По словам Зиничева, "такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок".
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
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Пожар в хабаровском лагере: число погибших детей растет
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеДмитрий МедведевПроисшествия
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