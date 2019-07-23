Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о детском лагере

ГОРКИ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?" - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

У Медведева после пожара в детском лагере в Хабаровском крае возникли вопросы к «губернатору по фамилии Фургал» pic.twitter.com/PAdZVBLH2x — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 23, 2019

Он добавил, что если никто не знал о лагере, то значит местные власти плохо исполняют свои обязанности, а если все-таки знали, то возникает вопрос, кто разрешил работать лагерю.

Медведев заявил, что в лагере грубо нарушались правила безопасности.

"Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут и используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо", - отметил он.

Глава правительства поручил Минпросвещения, Роспотребнадзору и вице-премьеру Юрию Трутневу разобраться в ситуации и доложить о результатах.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, отметила, что лагерь числился в соответствующем реестре.

Пожар в палаточном лагере

Накануне в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул пожар, 20 из 26 палаток сгорели.

В лагере находилось 189 детей. По последним данным, погибли четыре ребенка.

После трагедии СК задержал главу организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова.

Кроме того, следователи проверят должностных лиц надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере.

Общественная палата возьмет на контроль расследование трагедии. Как заявила РИА Новости председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, следствие должно пройти максимально открыто, , чтобы установить виновных в возникновении пожара и не дать им возможности уйти от заслуженного наказания

Вместе с тем глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.