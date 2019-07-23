Ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе

"Почетным гостем ярмарки 2019 года станет Израиль. Посетители израильского стенда ознакомятся с новыми для российского читателя, но уже всемирно признанными израильскими литераторами: Давидом Гроссманом, Эшколем Нево и Орли Кастель-Блюм. Также можно будет пополнить свою коллекцию последними произведения Амоса Оза, Меира Шалева, Этгара Керета и других", - говорится в сообщении.

Литературная ярмарка Non/fiction ранее ежегодно проходила в московском Центральном доме художника на Крымском валу. В этом году событие пройдет на новой площадке - в Гостином дворе, где представят лучшее из художественной, научной и научно-популярной литературы. В рамках мероприятия запланирована масштабная программа, которая осветит главные события в книжной индустрии в рамках семинаров, круглых столов с участием известных писателей о современной израильской литературе и жизни общества, а также специальная детская программа.