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РИА Новости
Культура

Ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе

Вчера, 13:36
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© Фото предоставлено Фондом Фридриха НауманнаКнижная ярмарка Non/fiction
Книжная ярмарка Non/fiction
© Фото предоставлено Фондом Фридриха Науманна
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет с 5 по 9 декабря 2019 года в Гостином дворе, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"Почетным гостем ярмарки 2019 года станет Израиль. Посетители израильского стенда ознакомятся с новыми для российского читателя, но уже всемирно признанными израильскими литераторами: Давидом Гроссманом, Эшколем Нево и Орли Кастель-Блюм. Также можно будет пополнить свою коллекцию последними произведения Амоса Оза, Меира Шалева, Этгара Керета и других", - говорится в сообщении.
Литературная ярмарка Non/fiction ранее ежегодно проходила в московском Центральном доме художника на Крымском валу. В этом году событие пройдет на новой площадке - в Гостином дворе, где представят лучшее из художественной, научной и научно-популярной литературы. В рамках мероприятия запланирована масштабная программа, которая осветит главные события в книжной индустрии в рамках семинаров, круглых столов с участием известных писателей о современной израильской литературе и жизни общества, а также специальная детская программа.
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