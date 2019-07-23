Подозреваемого в хищении 1,6 миллиона рублей пожарного заключили под стражу

"Заместителю начальника ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Ивану Пименову предъявлено обвинение... Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2018 года ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" заключил госконтракт с одной из фирм на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 миллиона рублей. Пименов, который в силу служебного положения отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором и главным бухгалтером фирмы о хищении свыше 1,6 миллиона рублей, предназначенных на оплату контракта.