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РИА Новости

Подозреваемого в хищении 1,6 миллиона рублей пожарного заключили под стражу

Вчера, 13:33
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© СК РФЗадержание сотрудника МЧС в Чите
Задержание сотрудника МЧС в Чите
© СК РФ
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сотруднику МЧС по Забайкальскому краю предъявили обвинение в хищении 1,6 миллиона рублей, он заключен под стражу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ увели прямо с планерки в мэрии Читы пожарного. Отмечалось, что забайкальские следователи завели дело против замначальника ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Ивана Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм. Расследуется дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".
Задержание сотрудника МЧС в Чите
22 июля, 13:22
Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС на планерке в читинской мэрии
"Заместителю начальника ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Ивану Пименову предъявлено обвинение... Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2018 года ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" заключил госконтракт с одной из фирм на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 миллиона рублей. Пименов, который в силу служебного положения отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором и главным бухгалтером фирмы о хищении свыше 1,6 миллиона рублей, предназначенных на оплату контракта.
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