Семьям погибших в лагере под Хабаровском выплатят по миллиону рублей

Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Семьям умерших в реанимации девочек, которые получили ожоги при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, выплатят по 1 миллиону рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Трое детей с ожогами попали в реанимацию, к вечеру количество погибших детей увеличилось до трех. В реанимации остался один ребенок.

"Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Сейчас в правительстве края готовят все необходимые для этого документы", - сказала Томченко.

Ранее сообщалось, что семья погибшей утром девочки также получит 1 миллион рублей из резервного фонда правительства края.