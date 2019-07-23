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РИА Новости

В Токио рассказали об инциденте с российскими и китайскими самолетами

Вчера, 13:28
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России . Архивное фото
ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты в воздух по тревоге в связи полетами над Японским и Восточно-китайским морями российских и китайских военных самолетов, сообщило во вторник японское министерство обороны.
По его данным, японские самолеты были подняты в воздух в ответ на полеты двух самолетов китайских бомбардировщиков H-6 и российских бомбардировщиков Ту-95. Одновременно российский самолет раннего обнаружения А-50, как утверждается, вошел в воздушное пространство южнокорейского острова Токто, который японцы считают своей территорией и называют островом Такэсима.
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея
Вчера, 12:00
Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Япония заявила протест по дипломатическим каналам как России, так и Южной Корее, которая заявляла в свою очередь протест России по поводу полета у острова острова Токто.
Вместе с этим Южная Корея заявила протест и Японии, поскольку Токио протестовал против появления российских самолетов у южнокорейского острова, на который претендуют японцы.
По тревоге были подняты в небо и истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и, как утверждается, дали 360 предупредительных выстрелов.
Истребитель F-16 ВВС Южной Кореи
Вчера, 11:21
Эксперт прокомментировал инцидент с самолетом в Японском море
Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Вчера, 10:59
Япония выразила протест России и Южной Корее за инцидент с самолетом ВКС
Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ.
10820065
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Ту-95МСВоздушно-космические силы РоссииF-16Южная КореяКитайЯпонияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
А потом накостылять обоим и построить на острова НАШ мост...))
23 июля, 15:25
ГМГеоргий Мирный
570103
Вот это комедь!)) Надо в сторонку теперь отойти и смотреть, как японцы с корейца и остров делят!))
23 июля, 15:06
Павел Петров
450004
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