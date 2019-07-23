В Токио рассказали об инциденте с российскими и китайскими самолетами

ТОКИО, 23 июл - РИА Новости. Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты в воздух по тревоге в связи полетами над Японским и Восточно-китайским морями российских и китайских военных самолетов, сообщило во вторник японское министерство обороны.

По его данным, японские самолеты были подняты в воздух в ответ на полеты двух самолетов китайских бомбардировщиков H-6 и российских бомбардировщиков Ту-95. Одновременно российский самолет раннего обнаружения А-50, как утверждается, вошел в воздушное пространство южнокорейского острова Токто, который японцы считают своей территорией и называют островом Такэсима.

Япония заявила протест по дипломатическим каналам как России, так и Южной Корее, которая заявляла в свою очередь протест России по поводу полета у острова острова Токто.

Вместе с этим Южная Корея заявила протест и Японии, поскольку Токио протестовал против появления российских самолетов у южнокорейского острова, на который претендуют японцы.

По тревоге были подняты в небо и истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и, как утверждается, дали 360 предупредительных выстрелов.

Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.