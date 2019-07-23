В Минобороны прокомментировали совместное с Китаем патрулирование в АТР

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первое совместное патрулирование РФ и Китая самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе не направлено против третьих стран, заявили Минобороны России.

Отмечается, что российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом. За несколько часов до этого два китайских самолета пролетели в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95МС, заявляли в Сеуле.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Россией, "о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".