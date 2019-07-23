В Минобороны прокомментировали совместное с Китаем патрулирование в АТР

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первое совместное патрулирование РФ и Китая самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе не направлено против третьих стран, заявили Минобороны России.
Отмечается, что российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в АТР.
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"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом. За несколько часов до этого два китайских самолета пролетели в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95МС, заявляли в Сеуле.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Россией, "о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там.