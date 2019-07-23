Свердловское отделение ЕР заявило о поджоге машины координатора проекта

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Свердловское отделение партии "Единая Россия" заявило во вторник о поджоге автомобиля Audi A4 координатора партийного проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева.

"В ночь на 23 июля, по предварительным данным, неизвестный облил машину координатора партийного проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева горючей жидкостью и поджег. Свердловское отделение партии "Единая Россия" расценивает это как давление на активиста", - говорится в заявлении.

Сам Чукреев связывает происшествие с недавним рейдом "Народного контроля" по незаконным киоскам, отмечает отделение ЕР.

"Чукреев возглавляет региональный партийный проект "Народный контроль" и является одним из наиболее принципиальных наших партийцев-единороссов. Активно пресекая незаконное предпринимательство, деятельность подпольных казино, торговлю контрафактным алкоголем, он стал известен в среде таких "дельцов", - приводятся в сообщении слова секретаря Свердловского отделения партии "Единая Россия" Виктора Шептия.

Он добавил, что методы, которыми злоумышленники пытаются оказать на него давление, лишь подтверждают, что Чукреев хорошо делает свое дело.

"Он – настоящий борец! Мы всецело поддерживаем Дмитрия и готовы оказать полное содействие правоохранительным органам в установлении виновных лиц по данному происшествию", - подчеркнул Шептий.

Координатор партпроекта "Единой России" "Народный контроль", депутат Государственной Думы Анна Кувычко направила официальные запросы в прокуратуру Свердловской области и в главное управление МВД по Свердловской области в связи с происшествием, говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

ГУМЧС по Свердловской области подтверждает информацию о том, что в ночь на вторник сгорел автомобиль Audi A4 на улице Мельковская в Екатеринбурге. Помимо этого, по данным ведомства, сгорел рядом стоящий автомобиль "ВАЗ-11130-22". Сообщение о пожаре поступило в 1.45 (23.45 мск).

В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут, отмечает ГУМЧС.