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РИА Новости

Мэй провела последнюю на посту премьера Британии встречу правительства

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела во вторник последнюю в ее нынешнем статусе встречу кабинета министров.
На встрече присутствовал и глава МИД страны Джереми Хант, которому в ближайший час предстоит узнать, сменит ли он Мэй на посту лидера тори и премьера. Несмотря на то, что по всем прогнозам и опросам лидирует экс-глава МИД Борис Джонсон, Хант перед встречей кабмина сказал журналистам, что "настроен очень позитивно".
В среду Мэй предстоит провести последнюю сессию ответов на вопросы парламентариев, после чего она отправится к королеве Елизавете Второй в Букингемский дворец с прошением об отставке. После этого к королеве поедет новый лидер консерваторов, который выйдет из дворца уже премьер-министром.
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