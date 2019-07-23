Мэй провела последнюю на посту премьера Британии встречу правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела во вторник последнюю в ее нынешнем статусе встречу кабинета министров.

На встрече присутствовал и глава МИД страны Джереми Хант, которому в ближайший час предстоит узнать, сменит ли он Мэй на посту лидера тори и премьера. Несмотря на то, что по всем прогнозам и опросам лидирует экс-глава МИД Борис Джонсон, Хант перед встречей кабмина сказал журналистам, что "настроен очень позитивно".