На чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будут работать 3,5 тысячи волонтеров

"Рекрутинговая кампания позволила нам уже сформировать окончательную команду. В некоторых позициях средний конкурс составил почти четыре человека на место, а на самые популярные позиции, церемонии открытия и закрытия, на непосредственные площадки соревнований, конкурс составлял до семи человек на место. Еще 100 волонтёров из 41 страны мира уже отобраны, получили индивидуальные приглашения, мы ждем их прибытия через две недели", - добавил Карпов.