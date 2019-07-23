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РИА Новости
Республика Татарстан

На чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будут работать 3,5 тысячи волонтеров

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Борис Елин
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КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. На чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будут работать 3500 волонтеров, задействовано более 1200 человек персонала в рамках оргкомитета, сообщил журналистам заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.
По итогам волонтерской кампании WorldSkills Kazan 2019, которая продлилась 437 дней, подано более 15 тысяч заявок от кандидатов из 90 стран. Из одобренных заявок 2900 - волонтеры из Казани и Республики Татарстан, 500 представят регионы России, 100 – международные волонтеры.

"Рекрутинговая кампания позволила нам уже сформировать окончательную команду. В некоторых позициях средний конкурс составил почти четыре человека на место, а на самые популярные позиции, церемонии открытия и закрытия, на непосредственные площадки соревнований, конкурс составлял до семи человек на место. Еще 100 волонтёров из 41 страны мира уже отобраны, получили индивидуальные приглашения, мы ждем их прибытия через две недели", - добавил Карпов.

Средний возраст кандидатов в команду – 18-22 года. Самому "опытному" кандидату – 81 год (1938 г.р., Московская область), а самые юные из них в 2019-м отметят свое 14-летие (из Казани).
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