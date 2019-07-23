Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об увеличении до 5 тысяч с 3,5 тысячи рублей размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены.

Данное изменение вносится в связи с введением нового документа о виде на жительство, содержащего электронный носитель, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения). Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Госдума во вторник также приняла закон, который упрощает порядок предоставления иностранцам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное пребывание и видов на жительство. На данный момент вид на жительство необходимо продлевать каждые пять лет, а этот закон предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство, за исключением отдельных случаев. Высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат его на срок действия разрешения на работу, а квалифицированные специалисты - на три года.

Поскольку вид на жительство станет бессрочным, предлагается повысить и госпошлину за его выдачу, уровняв ее с госпошлиной, которую уплачивают россияне при оформлении загранпаспорта, пояснял ранее РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.