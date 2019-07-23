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РИА Новости

Новак рассказал о переговорах по транзиту нефти через Белоруссию

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак
АСТРАХАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Москва и Минск близки к договоренности по тарифу на транзит нефти из РФ через Белоруссию, продолжат разговор на этой неделе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы должны этот разговор продолжить на этой неделе. В целом мы близки к договоренности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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В конце июня гендиректор белорусского оператора трубопровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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