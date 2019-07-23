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РИА Новости

Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН

Вчера, 13:18
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© SDG Media compactSputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН
Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН
© SDG Media compact
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik присоединилось к Глобальному соглашению по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Мы приветствуем присоединение Sputnik к растущему числу медиаорганизаций, вступивших в Глобальнее соглашение по сотрудничеству в области реализации целей устойчивого развития. Уверены, что благодаря своему международному охвату Sputnik сможет сыграть чрезвычайно важную роль в повышении осведомленности о значении ЦУР", – отметила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Элисон Смейл.

"Мы рады сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций в рамках Глобального соглашения, – заявил, в свою очередь, первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков. – Цели устойчивого развития ООН охватывают широкий спектр глобальных гуманитарных и экологических проблем. Рассчитываем, что новостные ресурсы Sputnik на 32 языках позволят привлечь дополнительное внимание международной аудитории к данной инициативе".
Глобальное соглашение по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации целей устойчивого развития было запущено в 2018 году. Инициатива призвана повысить осведомленность о Целях устойчивого развития, единогласно принятых странами-членами ООН в сентябре 2015 года. Цели направлены на решение вопросов здравоохранения, гендерного равенства, образования, неравенства и изменения климата. Среди участников соглашения – более 40 медиаорганизаций со всего мира, в том числе Медиакорпорация Китая (КНР), Deutsche Welle (Германия), Al Jadeed TV (Ливан), Asahi-Shimbun (Япония), Discovery (США) и другие.
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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