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РИА Новости

На северо-западе Подмосковья два человека погибли в ДТП

Вчера, 13:18
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на 46-м километре трассы М-9 "Балтия" в Московской области, движение в районе аварии ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по региону.
"В 12:50 поступила информация о попутном столкновении автомобиля Lexus и "Лада Приора" на 46-м километре трассы М-11 "Балтия" в сторону движения в Москву, движение в районе ДТП ограничено", - рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в ДТП погибли два пассажира "Приоры", других пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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