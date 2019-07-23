На северо-западе Подмосковья два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на 46-м километре трассы М-9 "Балтия" в Московской области, движение в районе аварии ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по региону.

"В 12:50 поступила информация о попутном столкновении автомобиля Lexus и "Лада Приора" на 46-м километре трассы М-11 "Балтия" в сторону движения в Москву, движение в районе ДТП ограничено", - рассказал собеседник агентства.