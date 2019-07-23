На передовой: раненный в Алеппо имам пережил войну и спас семью беженцев

Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 23 июл - РИА Новости. Мечеть Хузейфе в районе Бустан аль-Касыр в Восточном Алеппо в Сирии была разрушена в ходе боев в 2012 году. Местный имам был ранен снайпером, однако город не покинул: сейчас он приютил семью беженцев, занимается с детьми, а мечеть практически восстановлена.

Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Город сильно пострадал, многие местные достопримечательности, в том числе религиозные сооружения, были разрушены. Полностью Алеппо был освобождён от террористов в 2016 году.

Уцелевший имам

Имам Аисса Кассым рассказывает, что в 2012 году, во время боев за восточные районы, мечеть оказалась на линии фронта. По его словам, боевики обрушивали на район сотни снарядов каждый день, превращая мечеть в груду обломков. Первый раз имам пострадал в результате артобстрела, когда осколок попал ему в руку, а через некоторое время его чуть не убил снайпер террористов.

"Во время войны я жил, можно сказать, на передовой - прямо напротив этой мечети, когда я шёл сюда, в меня выстрелил снайпер, в тот день я увидел смерть, но Всевышний сохранил мне жизнь", - говорит он.

Несмотря на ожесточенные бои, имам не покинул Алеппо и сейчас уверен в правильности своего решения.

Надежда на мир

Сейчас район города, где находится Хузейфе, практически не подлежит восстановлению. Однако саму мечеть было решено реконструировать. Работы уже серьёзно продвинулись - по словам строителей, на данный момент здание отремонтировали более чем на 70%.

Уцелевший в ходе обстрелов имам сейчас обучает местных детей, с которыми занимается прямо в мечети. А ещё он приютил семью беженцев из Идлиба, которым удалось сбежать с подконтрольных боевикам территорий, но совершенно некуда было идти.

"Мою жену убили боевики, с детьми мы бежали из восточных районов в западный Алеппо. Когда и там стало опасно, я собрал все, что мог, и уехал с детьми в Идлиб. Там я женился ещё раз, и у меня появилась дочь. Нам пришлось отдать всё, что у нас было, чтобы боевики выпустили нас оттуда", - рассказывает Муса Эл-Кадер.

Новый дом

Дом Мусы, как и большинство построек в Восточном Алеппо, боевики сравнял с землёй. Вернувшись с новой женой и четырьмя детьми в свой родной город, Муса увидел одни руины. Но ему повезло встретить имама, который и предложил беженцу и его семье крышу над головой.

"Когда я увидел этого несчастного, то не смог оставить его и его детишек на улице. Библиотека мечети полностью выгорела, а после ремонта комната все равно пустовала", - говорит Аисса Касым.