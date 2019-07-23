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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На передовой: раненный в Алеппо имам пережил войну и спас семью беженцев

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМестные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в Алеппо
Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АЛЕППО (Сирия), 23 июл - РИА Новости. Мечеть Хузейфе в районе Бустан аль-Касыр в Восточном Алеппо в Сирии была разрушена в ходе боев в 2012 году. Местный имам был ранен снайпером, однако город не покинул: сейчас он приютил семью беженцев, занимается с детьми, а мечеть практически восстановлена.
Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Город сильно пострадал, многие местные достопримечательности, в том числе религиозные сооружения, были разрушены. Полностью Алеппо был освобождён от террористов в 2016 году.
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Уцелевший имам
Имам Аисса Кассым рассказывает, что в 2012 году, во время боев за восточные районы, мечеть оказалась на линии фронта. По его словам, боевики обрушивали на район сотни снарядов каждый день, превращая мечеть в груду обломков. Первый раз имам пострадал в результате артобстрела, когда осколок попал ему в руку, а через некоторое время его чуть не убил снайпер террористов.
"Во время войны я жил, можно сказать, на передовой - прямо напротив этой мечети, когда я шёл сюда, в меня выстрелил снайпер, в тот день я увидел смерть, но Всевышний сохранил мне жизнь", - говорит он.
Несмотря на ожесточенные бои, имам не покинул Алеппо и сейчас уверен в правильности своего решения.
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Надежда на мир
Сейчас район города, где находится Хузейфе, практически не подлежит восстановлению. Однако саму мечеть было решено реконструировать. Работы уже серьёзно продвинулись - по словам строителей, на данный момент здание отремонтировали более чем на 70%.
Уцелевший в ходе обстрелов имам сейчас обучает местных детей, с которыми занимается прямо в мечети. А ещё он приютил семью беженцев из Идлиба, которым удалось сбежать с подконтрольных боевикам территорий, но совершенно некуда было идти.
"Мою жену убили боевики, с детьми мы бежали из восточных районов в западный Алеппо. Когда и там стало опасно, я собрал все, что мог, и уехал с детьми в Идлиб. Там я женился ещё раз, и у меня появилась дочь. Нам пришлось отдать всё, что у нас было, чтобы боевики выпустили нас оттуда", - рассказывает Муса Эл-Кадер.
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Новый дом
Дом Мусы, как и большинство построек в Восточном Алеппо, боевики сравнял с землёй. Вернувшись с новой женой и четырьмя детьми в свой родной город, Муса увидел одни руины. Но ему повезло встретить имама, который и предложил беженцу и его семье крышу над головой.
"Когда я увидел этого несчастного, то не смог оставить его и его детишек на улице. Библиотека мечети полностью выгорела, а после ремонта комната все равно пустовала", - говорит Аисса Касым.
Завершить работы планируется уже в следующем году - осталось только отстроить тридцатиметровый минарет. А пока нашедший здесь приют Муса Эл-Кадер по мере возможностей помогает восстанавливать мечеть, его дети играют прямо внутри нее или занимаются с давшим им крышу над головой имамом.
Дети на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото
19 ноября 2018, 11:02Религия и мировоззрение
РПЦ поможет пострадавшим от войны детям Сирии
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Религия и мировоззрениерелигия
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