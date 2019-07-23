Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T13:19Z
https://ria.ru/20190723/1556795729.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Российские и китайские самолеты провели совместное патрулирование в АТР

Вчера, 13:15
905
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военные РФ и Китая 23 июля провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в МО РФ.
"Двадцать третьего 23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в азиатско-тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Вчера, 09:11
Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Отмечается, что авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК провела воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
Вчера, 12:28
Зампосла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за инцидента с самолетами
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там.
2651001
Обсудить 0
КитайРоссияВ мире
Рекомендуем
В Минобороны прокомментировали совместное с Китаем патрулирование в АТР
РИА
Новости
На заседании Госдумы
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о спутниковых системах
Истребитель F-16 Вооруженных сил Республики Корея
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Флаг на здании министерства обороны РФ
В Минобороны назвали цели первого российско-китайского патрулирования в АТР
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали идею создания коалиции в Ормузском проливе
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
Жители Ченстхова (Польша) встречают советских воинов
Эксперты оценили решение Польши не приглашать РФ на годовщину начала войны
Сеул выразил протест послу КНР после инцидента с самолетами в Японском море
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Япония выразила протест России и Южной Корее за инцидент с самолетом ВКС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Российские и китайские самолеты не нарушали пространства третьих стран
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Токио рассказали об инциденте с российскими и китайскими самолетами
Совместные российско-белорусские учения Щит Союза
В учениях "Щит Союза" примут участие 12 тысяч военных из РФ и Белоруссии
На границе Таджикистана и Киргизии произошла новая перестрелка
В Иране прокомментировали идею создания коалиции в Персидском заливе
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния