Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии посаженного на цепь мальчика

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Мальчик, который был, предположительно, посажен на цепь отцом на Кубани, освоился в реабилитационном центре с детьми, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре.

"На основании заявления мамы мальчик помещен в реабилитационный центр, где с ним продолжают работать психологи и иные специалисты, оказывать необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Ребенок контактен, адаптировался в детском коллективе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также после происшествия ребенка осмотрели травматолог и педиатр, "которые не выявили видимых телесных повреждений". Мальчику была оказана и первая психологическая помощь.