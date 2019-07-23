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РИА Новости

Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии посаженного на цепь мальчика

Вчера, 13:12
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Мальчик, который был, предположительно, посажен на цепь отцом на Кубани, освоился в реабилитационном центре с детьми, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре.
"На основании заявления мамы мальчик помещен в реабилитационный центр, где с ним продолжают работать психологи и иные специалисты, оказывать необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Ребенок контактен, адаптировался в детском коллективе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также после происшествия ребенка осмотрели травматолог и педиатр, "которые не выявили видимых телесных повреждений". Мальчику была оказана и первая психологическая помощь.
Отмечается, что с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом. Семья не состоит в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Также будут проверены возможные иные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
22 июля, 18:25
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