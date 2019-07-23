В РПЦ по-разному смотрят на наличие "культа смерти" в современной культуре

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Представители Русской православной церкви высказали разные точки зрения относительно присутствия "культа смерти" в современной культуре и того, "набирает ли обороты" данная традиция в искусстве и культуре или же нет.

По мнению главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, которое он высказал в своей авторской программе "Парсуна" на телеканале "Спас", современная культура "от смерти убегает".

"Это многократно подмечено разными авторами, философами, и так далее. Смерть пытаются вообще оттолкнуть, не обращать на нее внимания. Люди живут, как будто они никогда не умрут, тем более, что сейчас можно сохранять – ну, как кажется, по крайней мере, многим – и внешность, и время конца отодвигать", - сказал Легойда.

В свою очередь гость его программы, ректор Курской духовной семинарии, один из создателей студенческой газеты МГУ "Татьянин день" архимандрит Симеон (Томачинский) не согласился со своим собеседником.

"Сейчас как раз мы видим наоборот – чрезмерную тягу к смерти, символику смерти… Я, помню, как-то очень удивился, (увидев) какие-то модные маечки, женские причем, с черепами – как-то не очень это сочетается, а это модно… Да, понятно, что это такой внешний атрибут, но, все-таки, вот это стремление к смерти – оно тоже есть, и оно в современной культуре, мне кажется, достаточно сильно", - сказал архимандрит Симеон.

Он напомнил известные слова блаженного Августина, предполагавшего, что тяга грешить возникает у человека потому, что он создан Богом, как говорится в Священном Писании, "из ничего".

"Это тяга "к ничто". Мы созданы "еx nihilo", "из ничего", поэтому вот эта тяга грешить – это тяга к самоуничтожению, и поэтому тяга к смерти, может быть, тоже как-то с этим связана - тяга к самоуничтожению. Есть это, к сожалению, в человеке, страшная такая сила. Поэтому здесь как посмотреть", - заметил священнослужитель.