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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ по-разному смотрят на наличие "культа смерти" в современной культуре

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники аниме-фестиваля "AniMatrix" во Дворце культуры и техники МАИ в Москве
Участники аниме-фестиваля AniMatrix во Дворце культуры и техники МАИ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Представители Русской православной церкви высказали разные точки зрения относительно присутствия "культа смерти" в современной культуре и того, "набирает ли обороты" данная традиция в искусстве и культуре или же нет.
По мнению главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, которое он высказал в своей авторской программе "Парсуна" на телеканале "Спас", современная культура "от смерти убегает".
"Это многократно подмечено разными авторами, философами, и так далее. Смерть пытаются вообще оттолкнуть, не обращать на нее внимания. Люди живут, как будто они никогда не умрут, тем более, что сейчас можно сохранять – ну, как кажется, по крайней мере, многим – и внешность, и время конца отодвигать", - сказал Легойда.
В свою очередь гость его программы, ректор Курской духовной семинарии, один из создателей студенческой газеты МГУ "Татьянин день" архимандрит Симеон (Томачинский) не согласился со своим собеседником.
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"Сейчас как раз мы видим наоборот – чрезмерную тягу к смерти, символику смерти… Я, помню, как-то очень удивился, (увидев) какие-то модные маечки, женские причем, с черепами – как-то не очень это сочетается, а это модно… Да, понятно, что это такой внешний атрибут, но, все-таки, вот это стремление к смерти – оно тоже есть, и оно в современной культуре, мне кажется, достаточно сильно", - сказал архимандрит Симеон.
Он напомнил известные слова блаженного Августина, предполагавшего, что тяга грешить возникает у человека потому, что он создан Богом, как говорится в Священном Писании, "из ничего".
"Это тяга "к ничто". Мы созданы "еx nihilo", "из ничего", поэтому вот эта тяга грешить – это тяга к самоуничтожению, и поэтому тяга к смерти, может быть, тоже как-то с этим связана - тяга к самоуничтожению. Есть это, к сожалению, в человеке, страшная такая сила. Поэтому здесь как посмотреть", - заметил священнослужитель.
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При этом он признал, что и "культ жизни" в современной культуре "велик и повсеместен, и наверное, это правильно, если он не принимает каких-то чрезмерных форм". "Но и культ смерти тоже набирает обороты", - заключил архимандрит.
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Религия и мировоззрениерелигия
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