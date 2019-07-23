Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.

Ранее в первоначальной редакции законопроект наделял воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году статусом ветеранов боевых действий. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов. Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.

Фракция "Единая Россия" ко второму чтению внесла поправку, которой предлагается приравнять дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты.

Согласно заключению правового управления, в новой редакции закона предусмотрен широкий перечень мер социальной поддержки, часть из которых финансируется за счет средств федерального бюджета, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.