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РИА Новости

Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.
Ранее в первоначальной редакции законопроект наделял воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году статусом ветеранов боевых действий. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов. Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.
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Фракция "Единая Россия" ко второму чтению внесла поправку, которой предлагается приравнять дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты.
Согласно заключению правового управления, в новой редакции закона предусмотрен широкий перечень мер социальной поддержки, часть из которых финансируется за счет средств федерального бюджета, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.
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Госдума РФВладимир ПутинРоссияДагестанОбщество
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