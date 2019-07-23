Эксперты оценили решение Польши не приглашать РФ на годовщину начала войны

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение Польши не приглашать представителей России на 80-летие начала Второй мировой войны ожидаемо, но нелогично, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Германия — союзник, Россия — нет

Ранее пресс-служба президента Польши сообщила РИА Новости, что Варшава пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию.

В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны – 1 сентября. Мероприятия традиционно проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.

В этом году отмечать дату начала Второй мировой войны Польша решила в кругу своих нынешних союзников. "Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права", - заявили в пресс-службе польского президента.

В пресс-службе также уточнили, что к приглашенным странам относятся члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия, как член этой инициативы.

Тот факт, что именно Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, Варшаву не смущает, так как теперь обе страны входят в состав НАТО и Евросоюза.

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин ранее подтвердил, что на памятные мероприятия приглашена канцлер Германии Ангела Меркель. "Я не хочу заранее подтверждать, но мы являемся оптимистами", - сказал он, отвечая на вопрос, приедет ли Меркель в Польшу.

В то же время особую надежду официальная Варшава возлагает на визит 1 сентября президента США Дональда Трампа. Президент Польши Анджей Дуда во время недавнего визита в США лично повторил приглашение Трампу посетить Польшу и выразил надежду, что такой визит состоится.

Репарации Германии

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с РИА Новости сообщил, что решение не приглашать Россию ожидаемо, такое происходило и на других подобных мероприятиях.

Однако эксперт видит в приглашении Германии стремление Польши поддержать двусторонний диалог с Берлином в силу того, что польско-германские отношения находятся не на самом высоком уровне, к этому добавляется вопрос о репарациях, недавно поднятый польскими политиками. Об этом ранее говорил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

"Конечно, для поляков, наверное, остается важным вопрос о польско-германском примирении. Мы знаем, что этот файл не закрыт, по крайней мере в Польше, - есть разговоры о дополнительных репарациях, чуть ли не о триллионе евро, которые Германия якобы должна Польше в качестве компенсации за разрушения в ходе Второй мировой войны", - сказал Кортунов.

По его словам, решение пригласить Германию имеет смысл с точки зрения Варшавы - есть трения по очень многим вопросам.

Стремление отгородиться от РФ

В то же время гендиректор РСМД указал, что российско-польские отношения находятся в настолько плачевном состоянии, что приглашение российского лидера Владимира Путина, с точки зрения Польши, нецелесообразно.

"Можно выразить сожаление по поводу этого решения, поскольку в каком-то смысле польская позиция здесь не совсем последовательна. С одной стороны, поляки всегда говорили, что Советский Союз и Германия вместе напали на Польшу и ее поделили в 1939 году, поэтому, наверное, российско-польское примирение не менее важно, чем польско-германское примирение, но, с другой стороны, это решение польского руководства", - отметил Кортунов.

По его словам, если следовать логике, что Советский Союз на начальном этапе Второй мировой войны осуществил какие-то агрессивные действия в отношении Польши, то было бы логично пригласить российскую сторону на мероприятие.

"Но тут вопрос - в каком качестве, потому что если бы Путина пригласили поляки наряду с немецкими руководителями в качестве представителя страны, совершившей агрессию в отношении Польши в 1939 году, вряд ли бы такое приглашение было принято Москвой", - сказал эксперт.

В то же время он отметил тот факт, что на протяжении последних лет роль Советского Союза во Второй мировой войне принижалась не только в Варшаве, очень часто о российских представителях забывали при праздновании других событий, связанных со Второй мировой.

"Но повторяю, что стремление отгородиться от России, минимизировать контакты, избежать приглашения российских лидеров на крупные мероприятия - все это не сегодня началось, наверное, не завтра кончится", - добавил Кортунов.

Трактовка войны, политическое решение

С тем, что решение не приглашать РФ на мероприятия - событие ожидаемое, согласен и доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

"Этот поступок с польской стороны был ожидаемым, ничего странного здесь нет. Варшава активно настаивает на том, что мероприятие посвящено началу Второй мировой войны, в которой изначально Советский Союз не принимал участие. Советский Союз вошел в нее в 1941 году, а в 1939 году, по мнению Польши, происходила фактически легализация раздела Польши между Германией и Советским Союзом", - сказал эксперт.

Он отметил, что в Польше большую роль играет историческая память. "Для Польши трактовки прошлого во многом определяют настоящее. Причина, по которой был приглашен канцлер Германии, заключается в том, что с Германией Польша смогла пройти путь исторического примирения после Второй мировой войны. И наоборот, отношения с Россией – это пример того, как этого исторического примирения, особенно после распада Советского Союза, не произошло", - пояснил Каневский.

При этом эксперт считает, что не пригласить Россию на этот юбилей, учитывая вклад страны в освобождение Польши, "поступок странный". "Но с другой стороны, учитывая процесс декоммунизации, который прошла Польша, и учитывая острые отношения между Москвой и Варшавой, это, к сожалению, ожидаемо", - считает Каневский.

Кроме того, по его мнению, в последнее время происходит заметная активизация отношений Польши и США, что также отражается на геополитической ситуации в регионе и прямо влияет на отношения с Россией. "Причем, Польша – это одна из стран, которая стремится к выстраиванию двусторонних отношений с США, порой в обход евроатлантических структур. Для Варшавы это способ продемонстрировать свою особую позицию в Европе, показать, что она способна выстраивать самостоятельную внешнюю политику, не ориентируясь на мнение Евросоюза и даже НАТО", - сказал эксперт.

Польша, по его мнению, будет стремиться к усилению собственной безопасности, обыгрывая российскую угрозу как основную причину, по которой надо повышать обороноспособность. "Польша не желает взаимодействовать с Россией, она не приглашает Россию на юбилей, поскольку Россия – "захватчик, нарушивший международное право". Это доминирующая точка зрения в Польше, которая усиливается исторически непростыми отношениями между нашими странами", - сказал Каневский.