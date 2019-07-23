Трое мужчин убили таксиста из Казани ради автомобиля

УФА, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии задержали трех местных жителей по подозрению в убийстве ради машины таксиста из Татарстана, который вез их в Ижевск, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.

Ведомство информирует, что 21 июля в полицию поступило заявление об исчезновении 25-летнего таксиста из Казани, который 20 июля выехал с пассажирами в Ижевск и пропал. Отмечается, что следователями совместно с сотрудниками полиции был незамедлительно организован комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых был установлен криминальный характер исчезновения мужчины.

"По данным следствия, трое мужчин из Ижевска решили убить водителя такси и завладеть его автомобилем. Для этого приехали в Казань и возле стоянки таксистов на аквапарке "Ривьера" нашли таксиста, который согласился доставить их домой. В пути мужчины задушили водителя кабелем, тело закопали в лесопосадке, а машину таксиста перегнали в Ижевск", - говорится в сообщении следкома Удмуртии.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве из корыстных побуждений.