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РИА Новости

Госдума приняла закон о праве на временное проживание в России

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты.
Изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Законопроектом предлагается сократить с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Также предполагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учёта квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.
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Добавляется, что законопроектом вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на 5 лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на 3 года).
Кроме того, предлагается расширить круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.
Редакцией второго чтения уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства. Теперь оно должно выдаваться иностранцу, который прожил в РФ не менее 1 года на основании разрешения на временное проживание и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Также разрешение несовершеннолетним иностранцам будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна. Кроме того, на срок временного проживания родителя будет выдаваться разрешение совершеннолетним иностранцам, если родитель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.
На эти же категории распространяется право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения и получил документ об образовании и о квалификации с отличием.
По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, данным законом смогут воспользоваться, в том числе граждане Украины (независимо от места постоянного проживания на Украине), планирующие жить и работать в РФ на протяжении достаточно длительного периода времени.
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"Предлагаемые изменения решат проблемы нескольких миллионов наших соотечественников, русскоязычных граждан государств бывшего СССР. А для иностранных квалифицированных специалистов и иностранцев-выпускников российских вузов, которые не претендуют на российское гражданство, но работают или готовы работать в российских компаниях будут созданы комфортные условия для трудовой деятельности в России", - добавил Гаврилов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой". По его словам, "все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки".
Он отметил, что подготовить необходимые для этого изменения в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин.
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