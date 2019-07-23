Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 95% протоколов

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,13% сохраняет значительный отрыв от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко, у которой 13,06%, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 95,01% протоколов.