Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 95% протоколов

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,13% сохраняет значительный отрыв от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко, у которой 13,06%, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 95,01% протоколов.
Третье место занимает "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,12%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,84%.
22 июля, 09:59Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.