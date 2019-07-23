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РИА Новости

Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 95% протоколов

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,13% сохраняет значительный отрыв от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко, у которой 13,06%, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 95,01% протоколов.
Третье место занимает "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,12%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,84%.
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Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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