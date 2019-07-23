Госдума приняла закон о правовом регулировании госслужбы казачества

Мал, да удал. Как при росте 115 см Захар Максимов стал казаком Уроженец села Усть-Каренга 14-летний Захар Максимов второй год учится в казачьей школе в деревне Мирсаново в Забайкальском крае. У Захара обожжена половина тела, его рост всего 115 сантиметров, но благодаря упорству, терпению и целеустремленности он дорос до должности командира казачьего отряда.