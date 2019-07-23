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РИА Новости

Госдума приняла закон о правовом регулировании госслужбы казачества

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчастники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Участники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, предполагающий наделение президента РФ правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества.
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что документом предлагается наделение президента полномочиями в части определения порядка согласования и порядка утверждения уставов казачьих обществ, а также по утверждению атаманов войсковых казачьих обществ, назначению и освобождению от должности атамана Всероссийского казачьего общества.
Кроме того, Федеральное агентство по делам национальностей наделяется правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.
Также закон предусматривает распространение на атаманов и кандидатов на должность атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) и окружных (отдельских) казачьих обществ ограничений, предусмотренных для атаманов и кандидатов на должность атаманов войсковых казачьих обществ и установленных, в том числе, в целях противодействия коррупции.
Документом предусмотрены переходные нормы. Уставы казачьих обществ, созданных до вступления в силу закона, в течение двух лет должны быть приведены с ним в соответствие.
Мал, да удал. При росте 115 см Захар Максимов дорос до должности командира казачьего отряда
22 декабря 2018, 14:26
Мал, да удал. Как при росте 115 см Захар Максимов стал казаком Уроженец села Усть-Каренга 14-летний Захар Максимов второй год учится в казачьей школе в деревне Мирсаново в Забайкальском крае. У Захара обожжена половина тела, его рост всего 115 сантиметров, но благодаря упорству, терпению и целеустремленности он дорос до должности командира казачьего отряда.
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