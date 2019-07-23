Замминистра просвещения вылетел на место ЧП в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Павел Зенькович вылетает в Хабаровский край, где произошел пожар в палаточном лагере, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей.

По уточненным данным Минздрава РФ, при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей. Как сообщили местные власти, количество погибших на пожаре в хабаровском лагере детей увеличилось до трех.

"В настоящее время следственными органами ведется детальная проверка случившегося в палаточном частном лагере на базе "Холдоми". На место вылетает статс-секретарь - заместитель министра просвещения П.С. Зенькович. Министерство выражает соболезнование семье погибшей при пожаре. Все дети, находившиеся в палатках лагеря, эвакуированы. До завершения следственных действий говорить о точных причинах пожара преждевременно", - рассказали в Минпросвещения.