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РИА Новости

Замминистра просвещения вылетел на место ЧП в Хабаровском крае

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Павел Зенькович вылетает в Хабаровский край, где произошел пожар в палаточном лагере, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей.
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По уточненным данным Минздрава РФ, при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей. Как сообщили местные власти, количество погибших на пожаре в хабаровском лагере детей увеличилось до трех.
"В настоящее время следственными органами ведется детальная проверка случившегося в палаточном частном лагере на базе "Холдоми". На место вылетает статс-секретарь - заместитель министра просвещения П.С. Зенькович. Министерство выражает соболезнование семье погибшей при пожаре. Все дети, находившиеся в палатках лагеря, эвакуированы. До завершения следственных действий говорить о точных причинах пожара преждевременно", - рассказали в Минпросвещения.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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