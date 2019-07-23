В Хабаровском крае объявят траур по детям, погибшим при пожаре в лагере

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Трехдневный траур объявят в среду в Хабаровском крае по погибшим из-за пожара в палаточном лагере детям, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Трое детей с ожогами попали в реанимацию, к вечеру количество погибших детей увеличилось до трех. В реанимации остался один ребенок.
"С 24 июля в крае будет объявлен трехдневный траур", - сказала Томченко.