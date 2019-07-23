Путин поручил проверить схему обратного лизинга автомобилей для физлиц

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и ЦБ проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин в мае на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил, что изучит вопрос мошенничества при выдаче кредитов по схеме возвратного лизинга транспортных средств для физлиц. Согласно данным, озвученным на медиафоруме ОНФ, из-за такой схемы автомобилей лишились свыше пяти тысяч человек.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации при участии Росфинмониторинга и Банка России провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации лизинговыми компаниями и физическими лицами, заключившими договоры купли-продажи и договоры лизинга, в соответствии с которыми физическое лицо обязуется продать транспортное средство (предмет лизинга) лизингодателю (покупателю) и одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения", - говорится в списке поручений на сайте Кремля.
Ведомства при необходимости должны представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров, отмечается в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 октября 2019 года.
Газета "Коммерсант" в январе сообщила, что ОНФ направил на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова письмо с предложениями по совершенствованию механизмов защиты потребителей при кредитовании с использованием механизма обратного лизинга. Игроки рынка лизинга не занимаются так называемым обратным лизингом автомобилей для физических лиц, такие услуги предлагают микрофинансовые организации (МФО), сообщал ранее РИА Новости генеральный директор компании "Европлан" Александр Михайлов.