Путин поручил проверить схему обратного лизинга автомобилей для физлиц

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и ЦБ проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин в мае на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил, что изучит вопрос мошенничества при выдаче кредитов по схеме возвратного лизинга транспортных средств для физлиц. Согласно данным, озвученным на медиафоруме ОНФ, из-за такой схемы автомобилей лишились свыше пяти тысяч человек.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации при участии Росфинмониторинга и Банка России провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации лизинговыми компаниями и физическими лицами, заключившими договоры купли-продажи и договоры лизинга, в соответствии с которыми физическое лицо обязуется продать транспортное средство (предмет лизинга) лизингодателю (покупателю) и одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения", - говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Ведомства при необходимости должны представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров, отмечается в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 октября 2019 года.