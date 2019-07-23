Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T12:53Z
https://ria.ru/20190723/1556794616.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/95940/80/959408082_0:317:3072:2045_1036x0_80_0_0_832724169fe3c9881c404dd32e9e5962.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров

Вчера, 12:53
350
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Ранее на этапе публичного тестирования ПО для системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму 7 созыва, хакерам было предложено попытаться взломать систему за вознаграждение в полтора миллиона рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ОП Москвы, на данном этапе предусматривается только голосование жителей, поэтому атаки хакеров носят незапланированный характер.
Во вторник проходит городское тестирование системы электронного голосования. При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, выявлены сбои, которые позже были исправлены. Во вторник на голосовании москвичам предстоит ответить на вопрос о судьбе бездомных животных в столице.
"У нас наблюдаются атаки. Наблюдались и в студенческом голосовании, и сейчас есть атаки - по подбору счетчика голосования, по замене голоса. Но пока системы работают. У нас критичное время – 16.00, в прошлый раз как раз в 16.00 отключилось... Это неожиданные атаки, незапланированные, но так как у нас боевой режим тестирования, так будет и 8 сентября, это нормально", - сказал Массух.
Он также отметил, что после окончания голосования в 20.00 начнется расшифровка результатов, чтобы оценить, за что проголосовали москвичи.
"Но при этом не будет понятно, кто отдал голос, то есть тайность голосования будет сохраняться", - добавил Массух.
Табличка на здании Московской городской думы
22 июля, 12:38
Подписи за зарегистрированных кандидатов в МГД перепроверять не будут
Он также отметил, что процесс расшифровки также будет анализироваться.
"Мы постараемся максимально быстро все сделать. Процесс расшифровки зависит от количества голосов. Блокчейн устроен таким образом, что ты должен его весь загрузить, он же последовательно учитывает голоса. Это вычислительная задача, надо оценить, сколько это займет. Я надеюсь, что в течение часа", - сказал Массух.
Ранее заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артем Костырко рассказал журналистам, что за первые три часа голосования функциональных сбоев не зарегистрировано, система работает.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Вчера, 11:46
В МГД рассказали о явке в первые часы тестировании электронного голосования
500001
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Участники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Госдума приняла закон о правовом регулировании госслужбы казачества
РИА
Новости
Отделение Ощадбанка в Симферополе
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Пресс-конференция Ильи Массуха
Власти Москвы учтут результаты тестового голосования для выборов в МГД
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин поручил проверить схему обратного лизинга автомобилей для физлиц
Лента
новостей
Владимир Малиновский
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Глобальное потепление
Глобальное потепление заставит животных измельчать, выяснили ученые
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова не собирается уходить с поста главы ЦИК
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
В СФ объяснили, почему Вакарчук предложил идею "сосуществования" с Россией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о детском лагере
В Магаданской области выпал снег
Больное сердце
Ученые выяснили, когда люди начали страдать от сердечных приступов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
В ЛНР напомнили главе партии Зеленского, что такое "военное преступление"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния