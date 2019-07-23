При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.

Ранее на этапе публичного тестирования ПО для системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму 7 созыва, хакерам было предложено попытаться взломать систему за вознаграждение в полтора миллиона рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ОП Москвы, на данном этапе предусматривается только голосование жителей, поэтому атаки хакеров носят незапланированный характер.

Во вторник проходит городское тестирование системы электронного голосования. При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, выявлены сбои, которые позже были исправлены. Во вторник на голосовании москвичам предстоит ответить на вопрос о судьбе бездомных животных в столице.

"У нас наблюдаются атаки. Наблюдались и в студенческом голосовании, и сейчас есть атаки - по подбору счетчика голосования, по замене голоса. Но пока системы работают. У нас критичное время – 16.00, в прошлый раз как раз в 16.00 отключилось... Это неожиданные атаки, незапланированные, но так как у нас боевой режим тестирования, так будет и 8 сентября, это нормально", - сказал Массух.

Он также отметил, что после окончания голосования в 20.00 начнется расшифровка результатов, чтобы оценить, за что проголосовали москвичи.

"Но при этом не будет понятно, кто отдал голос, то есть тайность голосования будет сохраняться", - добавил Массух.

Он также отметил, что процесс расшифровки также будет анализироваться.

"Мы постараемся максимально быстро все сделать. Процесс расшифровки зависит от количества голосов. Блокчейн устроен таким образом, что ты должен его весь загрузить, он же последовательно учитывает голоса. Это вычислительная задача, надо оценить, сколько это займет. Я надеюсь, что в течение часа", - сказал Массух.

Ранее заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артем Костырко рассказал журналистам, что за первые три часа голосования функциональных сбоев не зарегистрировано, система работает.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).