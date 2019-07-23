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РИА Новости

Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по совершенствованию законодательства РФ по защите детей от вредной информации, исключив категорию "0+", сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений дан по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", проведенного в мае Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".
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Путин поручил реагировать на сообщения СМИ о нарушениях прав граждан
"Правительству РФ... представить предложения: по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории "информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения – 1 сентября 2019 года, ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
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