Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по совершенствованию законодательства РФ по защите детей от вредной информации, исключив категорию "0+", сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий перечень поручений дан по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", проведенного в мае Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".

"Правительству РФ... представить предложения: по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории "информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет", - говорится в перечне поручений.