Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы

"Это все пустая трата времени и энергии. Пусть они подсчитают, сколько они забрали наших вкладов, как физических, так и юридических лиц, которые хранились в Ощадбанке и в других банках. Пусть ответят, почему они не вернули эти вклады. Пусть они возьмут калькулятор и со всем разберутся. Еще нам должны будут".