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РИА Новости

Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтделение Ощадбанка в Симферополе
Отделение Ощадбанка в Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Отделение Ощадбанка в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.
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Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ на 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает, считая, что у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать иск.

"Это все пустая трата времени и энергии. Пусть они подсчитают, сколько они забрали наших вкладов, как физических, так и юридических лиц, которые хранились в Ощадбанке и в других банках. Пусть ответят, почему они не вернули эти вклады. Пусть они возьмут калькулятор и со всем разберутся. Еще нам должны будут".

Ефим Фикс
Первый вице-спикер парламента Крыма
Вице-спикер напомнил, что украинские банки в одностороннем порядке прекратили работу в Крыму после воссоединения полуострова с Россией, при этом они отказались выполнять свои обязательства по возвращению вкладов крымчан.
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Реакция на события на УкраинеЕфим ФиксКрымУкраинаЭкономика
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