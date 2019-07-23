Сеул выразил протест послу КНР после инцидента с самолетами в Японском море

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Южная Корея выразила протест послу Китая в связи с инцидентом с российскими и китайскими военными самолетами над Японским морем, сообщил МИД страны.

"Помощник замминистра (иностранных дел Южной Кореи - ред.) Юн Сун Гу вызвал посла Китая в Корее Цю Гохуна и выразил ему озабоченность в связи с вторжением китайских военных самолетов в зону опознавания ПВО, а также потребовал не допускать повторения такого рода инцидентов", - говорится в пресс-релизе министерства.

Также отмечается, что китайскому дипломату был выражен "решительный протест" в связи с произошедшим.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".