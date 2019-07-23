В Магаданской области выпал снег

МАГАДАН, 23 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. В трех округах Магаданской области прошел снегопад, на перевалах на трассах региона местами сохраняется снежный покров, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального Гидрометцентра.
"Снег выпал в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах. Конечно, для июля это необычно даже для Колымы. Только что в этих местах фиксировали тридцатиградусную жару. Но на самом деле жара еще вполне возможна, и этот снег, конечно, растает. Снегопады принес холодный циклон", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что обычно первые снегопады на Колыме фиксируют в середине-конце августа.