В Магаданской области выпал снег

"Снег выпал в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах. Конечно, для июля это необычно даже для Колымы. Только что в этих местах фиксировали тридцатиградусную жару. Но на самом деле жара еще вполне возможна, и этот снег, конечно, растает. Снегопады принес холодный циклон", - сообщил собеседник агентства.