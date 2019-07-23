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РИА Новости

В Хабаровском крае после пожара проверят детские палаточные лагеря

Вчера, 12:31
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокурор Хабаровского края после пожара в детском палаточном лагере поручил проверить все аналогичные места в регионе, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По его словам, в лагере "Холдоми" в Солнечном районе было 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. Один ребенок погиб, еще двое в больнице с серьезными ожогами.

"По указанию прокурора сформирована группа из оперативных сотрудников аппарата прокуратуры края... Они находятся на месте. Также прокурор края дал поручение организовать проверку всех палаточных лагерей на территории Хабаровского края", - сказал Куренной в программе "Вопрос с пристрастием" на ведомственном канале "Эфир".

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее поставила вопрос о проверке всех подобных лагерей не только в Хабаровском крае, но и по всей стране.
"Страшная трагедия, но как такое могло произойти во время организованного отдыха детей?.. Проверки были в лагере регулярно…, [но] какой смысл в формальных и рамочных проверках?" - отмечала уполномоченный.
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 12:09
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