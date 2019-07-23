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РИА Новости

В МИД прокомментировали идею создания коалиции в Ормузском проливе

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва не получала от США каких-либо предложений в связи с инициативой Вашингтона создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива, РФ придерживается своей идеи коллективной безопасности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского залива. Заявление прозвучало после ряда инцидентов с иностранными танкерами, вину за которые Запад возлагает на Иран.
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"Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе. Сегодня в очередной раз презентуем, опубликуем, а то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно", - заявил Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.
Данфорд заявил, что сейчас "они в контакте с несколькими странами, чтобы посмотреть, смогут ли они создать коалицию, которая обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах". Позже помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.
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Ормузский проливМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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