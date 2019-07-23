В МИД прокомментировали идею создания коалиции в Ормузском проливе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва не получала от США каких-либо предложений в связи с инициативой Вашингтона создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива, РФ придерживается своей идеи коллективной безопасности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского залива. Заявление прозвучало после ряда инцидентов с иностранными танкерами, вину за которые Запад возлагает на Иран.

"Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе. Сегодня в очередной раз презентуем, опубликуем, а то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно", - заявил Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.