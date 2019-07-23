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РИА Новости

Зампосла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за инцидента с самолетами

Вчера, 12:28
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Сеуле вызван во вторник в МИД Республики Корея в связи с инцидентом с самолетами в Японском море, сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.
"Помощник замминистра (иностранных дел Южной Кореи - ред.) Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России в Корее Максиму Волкову, что вторжение российского военного самолета в воздушное пространство Кореи не только наносит урон отношениям дружбы и доверия между двумя странами, но и противоречит международным нормам", - говорится в пресс-релизе министерства.
Также ведомство указывает, что российскому дипломату "была выражена глубокая обеспокоенность". "Южная Корея потребовала у российской стороны объяснений, извинений и обеспечение мер для недопущения повторения подобных инцидентов", - говорится в пресс-релизе.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими ТУ-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
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Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
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