Мосгорсуд на три месяца продлил арест сестрам Хачатурян

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определённых действий до 28 октября", - сказали в пресс-службе.

Ранее адвокат Алексей Паршин сообщил РИА Новости, что следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей, материалы проверки выделены Следственным комитетом в отдельное производство. По словам защитника, действия Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.