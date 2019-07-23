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РИА Новости

Мосгорсуд на три месяца продлил арест сестрам Хачатурян

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКрестина Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. 27 сентября 2018
Крестина Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. 27 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определённых действий до 28 октября", - сказали в пресс-службе.
Ранее адвокат Алексей Паршин сообщил РИА Новости, что следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей, материалы проверки выделены Следственным комитетом в отдельное производство. По словам защитника, действия Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
12 июля, 16:00
Посмертные уголовные дела против Хачатуряна оправдают его дочерей - адвокат
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Защита заявляет, что Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие", и настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМосковский городской судРоссияПроисшествия
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