Проверку ситуации с багажом в Шереметьево завершат через одну-две недели

"Неделя-две и проверка будет завершена, обычно срок такой проверки в районе тридцати дней, здесь, конечно, вопрос масштабный, тем более, что проблема, она такой накопительный эффект имела, и уже когда проверка была начата, проблемы продолжались и возникали новые. По этому я думаю сроки ее (проверки) продляться не будут", - сказал Куренной во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".