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РИА Новости

Проверку ситуации с багажом в Шереметьево завершат через одну-две недели

Вчера, 12:27
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© радио SputnikБагаж пассажиров в аэропорту "Шереметьево"
Багаж пассажиров в аэропорту Шереметьево
© радио Sputnik
Багаж пассажиров в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура завершит через неделю-две проверку по ситуации с багажом в аэропорту "Шереметьево", заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
В начале июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура совместно с Генпрокуратурой проводила проверку после массовой задержки выдачи багажа в "Шереметьево". Было возбуждено 38 административных дел. Первый прием граждан транспортная прокуратура провела 3 июля.
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"Неделя-две и проверка будет завершена, обычно срок такой проверки в районе тридцати дней, здесь, конечно, вопрос масштабный, тем более, что проблема, она такой накопительный эффект имела, и уже когда проверка была начата, проблемы продолжались и возникали новые. По этому я думаю сроки ее (проверки) продляться не будут", - сказал Куренной во время передачи "Вопрос с пристрастием" на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".
Сотрудник багажной службы во время работы в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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