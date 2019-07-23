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РИА Новости

В ЛНР напомнили главе партии Зеленского, что такое "военное преступление"

Вчера, 12:15
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник напомнил главе партии президента Украины Дмитрию Разумкову, что такое "военное преступление".
Ранее глава партии президента Украины "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев, "людей, которые замешаны в военных преступлениях", идти не может.
"Когда президент заявляет, что поддерживает Минские соглашения, то он должен исполнить их целиком, а не только особо полюбившиеся пункты. Разумков, как лидер президентской партии, должен осознавать, что выполнение Минских соглашений - это и выполнение пункта 5 Комплекса мер, предусматривающего амнистию и запрет преследования, а без амнистии нет мирного урегулирования конфликта", - заявил Мирошник РИА Новости.
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Он подчеркнул, что Разумков должен также понимать, что такое "военное преступление".
"Военное преступление - это убийство мирных жителей и разрушение их жилья, так как всего пару дней назад было в Первомайске. Уничтожение водоводов и сетей энергоснабжения, как было с обстрелами ДФС (Донецкой фильтровальной станции - ред.) и отключениями водовода из Петровского. В конце концов, военные преступления - это истязание и убийство военнопленных, как это было с Валерием Ивановым во львовской колонии. А защита своего дома и своей семьи от нацбатов и бандеровцев, от неконституционно используемых внутри государства войск - это общечеловеческий долг и подвиг", - заявил Мирошник.
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По его мнению, свою парламентскую деятельность Разумков может начать с отмены законов об амнистии участников "евромайдана" - сразу всех четырех - и разбираться с его организаторами, "запустившими маховик гражданской войны на Украине".
Ранее президент Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Он также заявил, что в случае победы на выборах не подпишет закон об амнистии для ополченцев.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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