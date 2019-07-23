В ЛНР напомнили главе партии Зеленского, что такое "военное преступление"

ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник напомнил главе партии президента Украины Дмитрию Разумкову, что такое "военное преступление".

Ранее глава партии президента Украины "Слуга народа", которая лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, Разумков заявил, что речь об амнистии для ополченцев, "людей, которые замешаны в военных преступлениях", идти не может.

"Когда президент заявляет, что поддерживает Минские соглашения, то он должен исполнить их целиком, а не только особо полюбившиеся пункты. Разумков, как лидер президентской партии, должен осознавать, что выполнение Минских соглашений - это и выполнение пункта 5 Комплекса мер, предусматривающего амнистию и запрет преследования, а без амнистии нет мирного урегулирования конфликта", - заявил Мирошник РИА Новости.

Он подчеркнул, что Разумков должен также понимать, что такое "военное преступление".

"Военное преступление - это убийство мирных жителей и разрушение их жилья, так как всего пару дней назад было в Первомайске. Уничтожение водоводов и сетей энергоснабжения, как было с обстрелами ДФС (Донецкой фильтровальной станции - ред.) и отключениями водовода из Петровского. В конце концов, военные преступления - это истязание и убийство военнопленных, как это было с Валерием Ивановым во львовской колонии. А защита своего дома и своей семьи от нацбатов и бандеровцев, от неконституционно используемых внутри государства войск - это общечеловеческий долг и подвиг", - заявил Мирошник.

По его мнению, свою парламентскую деятельность Разумков может начать с отмены законов об амнистии участников "евромайдана" - сразу всех четырех - и разбираться с его организаторами, "запустившими маховик гражданской войны на Украине".