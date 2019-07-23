Агилера не просила менять декорации после падения на шоу в Петербурге

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Никаких изменений в конфигурации сцены на выступлении поп-певицы Кристины Агилеры в Москве на "ВТБ Арене" не планируется, такого запроса от артистки после падения на шоу в Петербурге не поступало, сообщили РИА Новости в концертном агентстве SAV Entertainment.

Ранее в понедельник на концерте в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Агилера во время исполнения первой композиции Bionic упала, спускаясь с лестницы на сцену. Танцоры артистки сразу же подхватили певицу, помогли ей встать, и шоу продолжилось без каких-либо заминок.

"Декорации останутся прежними. Запрос на какие-либо изменения от артистки пока не поступал", - рассказали организаторы.