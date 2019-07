Агилера не просила менять декорации после падения на шоу в Петербурге

Американская певица, обладательница нескольких "Грэмми" Кристина Агилера во вторник выступит с сольным концертом в Москве на "ВТБ Арене" в рамках европейских гастролей X Tour, приуроченных к выходу альбома Liberation. Наиболее известными песнями Агилеры стали треки Genie In A Bottle, Hurt, Lady Marmalade, Candyman, Say Somethig, Moves Like Jagger. Для открытия своего концерта в Москве Агилера выбрала украинскую певицу Maruv, чей альбом Blackwater, выпущенный в 2018 году, в России стал трижды платиновым. Песни Drunk Groove и Focus On Me принесли ей популярность по всему миру.