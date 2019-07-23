Кузнецова прокомментировала ЧП в лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что при регулярных проверках в лагере в Хабаровском крае, где произошел пожар, они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".

"Страшная трагедия, мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае. Но как такое могло произойти во время организованного отдыха детей? Вообще непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере. Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий – выявить то, что реально может навредить детям", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Также детский омбудсмен отмечает, что обеспечить детям безопасный отдых – это прямая обязанность и ответственность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти субъекта. Уполномоченный выражает уверенность, что будет проведено расследование и установлены виновные, что приведёт к тщательным проверкам всех лагерей.

"Уверена, будут установлены все обстоятельства произошедшего, виновные должны понести наказание, а случившееся, безусловно, должно стать поводом обратить внимание на все лагеря на территории края и не только, в том числе и на характер проводимых проверок", – подчеркнула Кузнецова.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в лагере под Хабаровском, в котором погиб ребенок, в центральный аппарат Следственного комитета.