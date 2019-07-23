В Иране прокомментировали идею создания коалиции в Персидском заливе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Создание международной коалиции по защите Персидского залива подорвет безопасность региона, считает первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, чьи слова опубликованы на Создание международной коалиции по защите Персидского залива подорвет безопасность региона, считает первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, чьи слова опубликованы на сайте правительства страны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский.

"Нет необходимости в создании коалиции по обеспечению безопасности региона. Те, кто стремятся к (образованию) коалиции, выходя за пределы своего региона, не приносят ничего, кроме усиления незащищенности региона", - заявил Джахангири.

По его словам, Иран всегда обеспечивал безопасность региона и Персидского залива.

Ранее издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.