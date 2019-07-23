В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

Политик считает, что Литва должна заниматься укреплением энергетической безопасности в регионе и не может игнорировать опасность, связанную с электростанцией.

"Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту". Жигимантас Павиленис

Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — российская компания "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

Для БелАЭС выбран проект АЭС-2006. Это типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, которые соответствуют современным нормам безопасности, а также требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.