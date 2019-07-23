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РИА Новости

В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС в Островце
Строительство Белорусской АЭС в Островце
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Строительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
Политик считает, что Литва должна заниматься укреплением энергетической безопасности в регионе и не может игнорировать опасность, связанную с электростанцией.
"Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту".
Жигимантас Павиленис
Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — российская компания "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").
Для БелАЭС выбран проект АЭС-2006. Это типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, которые соответствуют современным нормам безопасности, а также требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
Пуск первого энергоблока планируется осенью текущего года, второго — в 2020 году.
Строительство Белорусской АЭС
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БелАЭС (Белорусская АЭС)БелоруссияРоссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
т.е. украинские АЭС, которые на неродных стержнях работают и рискуют взорваться в любой момент их не беспокоят?!?!?! ФЕЕРИЧНО!!!
23 июля, 12:19
ssedlex76
5610001
Алекс, не все прочитавшие задаются вопросом "что такое литва"... Как раз-таки, многие заметили, что биг-босс "дернул за ниточку" - "шавка и затявкала", чтобы помешать запуску АЭС, которая при запуске в конечном итоге очень упростит финансовое бремя населения Белоруссии + доходы от продажи э/э в ту же литву. И как результат, отсутствие АЭС может привести к росту соц.напряженности в обществе соседнего государства - это цель биг-босса.
23 июля, 12:34
ssedlex76
2700000
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