В рамках WorldSkills Kazan 2019 пройдет саммит министров

КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. В рамках международного чемпионата WorldSkills Kazan 2019 предусмотрена деловая программа для делегатов из 81 страны. В частности будет проведена Конференция WorldSkills и Саммит министров, сообщил журналистам руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

"WorldSkills - это не только чемпионат рабочих профессий , где молодые ребята соревнуются за право стать лучшими. Это еще и обширная деловая программа, большие бизнес-встречи, участие в которых принимают бизнес-партнеры чемпионата в сфере промышленности, услуг, а также руководители учебных заведений, министерств и ведомств разных стран и российских регионов. Они будут обсуждать важнейшие вопросы подготовки кадров, развития профессионального образования. Всего порядка 30 тематических сессий", - отметил Губайдуллин.

Деловая программа Чемпионата будет организована с целью создания международной площадки для разработки и принятия совместных решений в области подготовки кадров для новой экономики. Мероприятия Деловой программы Чемпионата также будут включать Конференцию WorldSkills и Саммит министров.

"В Казани параллельно с соревнованиями пройдет Саммит министров. В нем примут участие министры стран-участников движения WorldSkills. Мы активно ведем работу с посольствами разных стран, с самими министерствами и ожидаем много гостей", - заключил Губайдуллин.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,4 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран и регионов. Лучших определят в 56 компетенциях.