Французские метеорологи предупредили о возвращении жары в Европу

"Ожидаются новые температурные рекорды. Температура воздуха в четверг может превысить 40 градусов", — говорится в сообщении.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионов страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности.