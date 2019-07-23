Французские метеорологи предупредили о возвращении жары в Европу

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Европу на этой неделе идет новая волна жары, сообщила метеорологическая служба Meteo France в своем твиттере.
"Ожидаются новые температурные рекорды. Температура воздуха в четверг может превысить 40 градусов", — говорится в сообщении.
Температура в Париже может достичь 42 градусов.
Причиной очередной волны жары стали массы горячего и сухого воздуха с Пиренейского полуострова.
Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионов страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности.