Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу в Вольске

Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство, вину он не признал. По решению Вольского районного суда Саратовской области фигурант дела был помещен под стражу, срок ареста истекал 28 июля.