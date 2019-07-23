В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по отдыхающим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе по семье, отдыхавшей в лодке на озере Круглое в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, вечером 13 июля на берегу озера Круглое Всеволожского района подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в лодку, в которой находились трое взрослых и двое малолетних детей, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, общеопасным способом, из хулиганских побуждений".

"Задержан гражданин, причастный к стрельбе по лодке с людьми на озере Круглое", - сказано в сообщении.

В стрельбе по людям подозревается 49-летний житель Всеволожска, работающий водителем. Ранее он был судим за хулиганство, отмечается в сообщении.